El imponente diseño de Carolina Herrera que Meghan Markle escogió para su regreso de la luna de miel

La mañana de este sábado 09 de junio se realizó el acostumbrado desfile anual "Trooping the Colour" que no solo marca el inicio de verano, sino que este año celebra, el cumpleaños 92 de la Reina Isabel II, una gran celebración que se extenderá los próximos días y que tuvo como punto de partida el desfile de todos los miembros de la familia real incluyendo a la reina. Precisamente es la reina quien se recupera exitosamente de un procedimiento quirúrgico en la vista.

Meghan Markle debuts her official Duchess of Sussex style (no surprises there) and BARES HER ROYAL SHOULDERS at #TroopingtheColour2018 in @HouseofHerrera: https://t.co/hOU6iWhakG pic.twitter.com/4FfiZHnRBv

— Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) June 9, 2018