Selena Gomez con el cabello más corto que nunca en su video musical

Selena Gomez está lista para retomar su carrera musical y es por eso que ya ha sido estrenado su primer sencillo de 2018 titulado "Back to you" y que forma parte de la banda sonora de la exitosa serie de Netflix "13 Reasons Why" de la que además es productora. Selena apuesta por nuevos ritmos y fusiones mientras muestra en su cuenta personal de Instagram los diferentes looks que usa en el video promocional del tema donde se deja ver con el cabello más corto que nunca.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 2, 2018 at 8:53am PDT

Selena también se mostró con su co-estrella del material audiovisual donde sin duda sorprende a todos con su capacidad histriónica mientras se prepara para el estreno mundial del clip. Por su parte, el tema como tal, ha sido recibido con elogios que resaltan la capacidad de Gomez de mantenerse vigente en un mercado musical tan cambiante a pesar de todos los problemas personales que ha atravesado en los últimos años.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 2, 2018 at 9:32am PDT

Recordemos que Selena enfrentó de nuevo su inestable relación con Justin Bieber, que parecía haber retomado por completo el tema pero que sin previo aviso volvieron a terminar, a la par de esto, su estado de salud físico y emocional por haber recibido un trasplante de riñón.