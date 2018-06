Las joyas de Lady Di serán divididas entre Kate Middleton y Meghan Markle

Ya han pasado más de 20 años desde la trágica muerte de Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di o la eterna Princesa de Corazones. Desde entonces, mucho se ha dicho sobre las posesiones que dejó Diana para sus hijos, entre ella, su extensa colección de joyas que desde el momento de su muerte pasaron a la corona británica y más nunca se supo de ellas. Es ahora, en pleno 2018, que se revela la verdadera razón, y es que la reina Isabel II, muy sabiamente decidió guardarlas con un propósito, que fueran el legado para las nuevas parejas de sus nietos.

Es así como Kate Middleton y Meghan Markle, se convierten en las nuevas herederas de la colección de joyas y piedras preciosas que dejara en vida la eterna Princesa Diana. Esas mismas joyas fueron vistas de nuevo en las bodas de cada una. Kate utilizó la tiara de Diana y Meghan uno de sus más emblemáticos anillos.

See the Cartier tiara worn by Kate Middleton at her wedding https://t.co/lP2J429f1k

— Vogue.fr (@VogueParis) April 9, 2018