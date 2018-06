Chris Hemsworth habla español públicamente por primera vez

El actor australiano Chris Hemsworth es uno de los más famosos del momento. Reconocido mundialmente por su papel de Thor, ha logrado calar en la memoria de millones de personas y en los ojos de miles de fanáticas de cualquier parte del mundo. Aunque él solo hable inglés, ha tratado de penetrar el mercado latino pronunciando unas cortas palabras en español.

En realidad, la relación de Chris Hemsworth con el español no es nada reciente, pues es bien sabido que está felizmente casado desde hace varios años con la actriz y modelo española Elsa Pataky.

Pese a convivir con el español en su hogar, en Australia, Chris no ha logrado agarrar el ritmo a este complejo y completo idioma. En más de una ocasión lo ha admitido, aunque en las últimas horas hemos visto que ha estado practicando y no se le da mal.

Un reciente video publicado por una cuenta de fanáticos de Thor, muestra al actor mencionando algunas palabras en español, mientras tiene una raqueta en la mano. "Buena suerte", "adiós gracias", "un café con leche por favor, sí" y "buenas noches" son solo algunas de las frases que ha logrado aprender, y claramente admite que “eso es todo”, aunque en inglés.

STOP WHAT YOU'RE DOING RIGHT NOW AT THIS VERY MINUTE AND WATCH CHRIS HEMSWORTH SPEAK SPANISH OH MY GOD I CAN'T ACTUALLY BREATHE pic.twitter.com/TawA4TQwuB

— c (@thorsraqnarok) June 4, 2018