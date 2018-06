Mujer asegura haber sido golpeada en fiesta de Alejandro Fernández

Una joven, que prefirió mantener su identidad oculta, aseguró haber sido golpeada en una fiesta que ofreció Alejandro Fernández en un exclusivo hotel de México tras uno de sus conciertos.

De acuerdo con una entrevista que ofreció para el programa “El gordo y la flaca”, en la fiesta había aproximadamente 10 a 12 personas. Una vez que se encontraba dentro se tomó fotos con el cantante quien dice, siempre se portó amable con ella, sin embargo uno de los amigos de “El Potrillo” se torno violento al darse cuenta de que ella grababa la fiesta.

“Yo empiezo a grabar y por atrás llega Alvaro Romero, me arrebata mi celular y me lo tira por la ventana”

Cuando un amigo de la joven intentó intervenir, Romero lo golpeó mientras Fernandez se refugiaba en otra habitación para no involucrarse en la situación, entonces la agresión contra ella continuó.

“A mí me da un golpe pero me lo da tan fuerte que yo caigo boca abajo, se me quiebran los dos dientes de enfrente y aparte me falseó un hombro. Yo traía un moretón en la barbilla que me duró como ocho días. Fue un golpe muy fuerte”.