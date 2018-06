Liberan a la mujer motivo de la reunión de Kim Kardashian con Donald Trump

Alice Johnson, la mujer por la que Kim Kardashian asistió a la reunión con el presidente Donald Trump para pedirle por su liberación, ya se encuentra libre y reunida con sus familiares. La influencia de las Kardashians es poderosa.

La semana pasada, la estrella de 37 años Keeping Up with the Kardashians viajó desde Calabasas, California, a Washington, DC, con la intención de persuadir al presidente Donald Trump de otorgar clemencia a Alice Johnson, una delincuente no violenta que había recibido una cadena perpetua sin libertad condicional. Trump perdonó a Alice Wednesday, esto fue confirmado por un portavoz de la Casa Blanca.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018