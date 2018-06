Kate Middleton y su guardarropa “Low cost”

Usar un vestido de 50 dólares parece un hecho atípico si eres parte de la realeza, sin embargo, Kate Middleton demuestra que se puede ser una duquesa y usar ropa de marcas masivas.

Al parecer la esposa del príncipe Guillermo quiere demostrar que es partidaria de reusar y optimizar sus recursos para mostrar una imagen más cercana a la gente común.

Middleton también ha demostrado que es capaz de reinventar sus looks con piezas que ya tiene en su closet.

A pesar de que en su boda con el príncipe William se gastaron millones de dólares, tan solo un día después Kate aparecía frente al público con un vestido azul de la marca Zara.

Hace un par de años la Duquesa de Cambridge, llevó un vestido de Emilia Wickstead que ya había lucido en un evento anterior.

A Kate, se le ha visto con diseños de marcas como Top Shop, Glamorous y Zara, gigantes de la moda industrial que producen masivamente ítems que pueden estar entre los 35 y 50 dólares.

Desde alimentar a bebes rinocerontes con un vestidote Top Shop de 50 dólares, hasta un safari con pantalones Zara y zapatos Sebago, son muestras de que la duquesa quiere ser una persona normal.

Recientemente, se le vio acompañada de sus hijos vistiendo un sencillo vestido azul cielo con detalles en azul añil de la marca Zara que puede ser adquirido en la pagina web de la marca por menos de 50 dólares.

Pero el hecho de usar marcas accesibles no quiere decir que su look no sea siempre perfecto, Kate también puede impresionar combinando marcas de alta costura con las “low cost”.

La Duquesa de Cambridge, ha logrado a través de su vestuario , tener una imagen mas gentil y afable con sus súbditos.