Por esta razón Inés Gómez Mont hizo pesada broma a Galilea Montijo el día de su cumpleaños

No podía faltar el tradicional pastelazo!! 🤪🤪🤪 No se quien lo disfrutó mas si mi compadre @reinaiglesias #mayito #Inesita o yo jajajaja FELIZ CUMPLE @galileamontijo 🎂🎂🎂

A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jun 5, 2018 at 5:49pm PDT