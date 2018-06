David y Victoria Beckham ahora son vecinos de Meghan y Harry

Desde la boda real, cientos de detalles sobre Meghan y Harry han salido a relucir y ahora es el turno de saber donde vivirán una vez regresen de su luna de miel. Un reporte oficial indicó que la pareja ha alquilado por al menos dos años una vivienda a las afueras de Londres que consta de más de dos hectáreas de tamaño y que casualmente terminó siendo la casa justo al lado de la de los Beckham. Los ahora Duques de Sussex vivirán en Nottingham Cottage, una grandiosa casa obsequiada por la Reina pero que debe ser acondicionada para la nueva pareja.

La zona de la vivienda está perfectamente alejada de los paparazzis y cuenta además con un lujoso sistema cerrado de seguridad para impedir cualquier episodio donde la prensa quiera infiltrarse, ya que ambos se han convertido en obsesión mundial y deben tratar de exponerse lo menos posible.

