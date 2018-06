Beyoncé muestra de nuevo a sus gemelos para el inicio de su nueva gira de conciertos

La gira "On the run II" que reúne nuevamente a Beyoncé con su esposo Jay-Z por diferentes ciudades del mundo, sigue siendo un éxito de boletería, una de las grandes sorpresas del tour que da continuación al anterior como pareja musical, incluye que Beyoncé y Jay-Z comparten fotografías con sus pequeños por primera vez. En el caso de Beyoncé, ya ella los había mostrado una única vez mientras que en el caso del papá, si es la primera vez que lo vemos cargando a sus hijos menores.

La gira que inició éste 06 de junio, tiene como fecha final el 04 de octubre de 2018 e incluye hasta el momento 18 fechas en Europa y unas 30 fechas confirmadas en Estados Unidos. Se estima que la pareja logre facturar entre $180 y $200 millones con esta segunda parte, recordemos que originalmente "On the run" nació en 2016 como la propuesta que unificaba a Jay-Z y Beyoncé como producto musical.

