Aracely Arámbula responde si aparecerá o no en la serie de Luis Miguel

Aracely Arámbula es la madre de los hijos varones de Luis Miguel, desde que iniciaron su relación, la polémica fue uno de los ingredientes principales.

Hace semanas, cuando el estreno de la serie de el 'Sol' vio la luz, Aracely señaló que no tenía tiempo de ver los episodios pues estaba cuidando de sus hijos, Miguel y Daniel.

La actriz expresó que desea que Luis Miguel tenga éxito con sus nuevos proyectos y que eso lo incentive a que cumpla con sus responsabilidades de padre:

Ahora, en una entrevista concedida al matutino 'Sale el Sol', la actriz señaló que no desea formar parte de la serie y que tampoco ha habido un acercamiento por parte de Netflix y Telemundo para que su imagen forme parte de este proyecto.

“Lo único que tengo que decir al respecto es que, a mí no me gustaría salir en la serie. Yo solo quiero enfocarme en mis compromisos, en mis cosas, a mí nadie me ha hablado de la serie… Mi nombre no puede salir porque debe tener la autorización de la oficina de mi agente, en algún momento se tocará ese tema, pero ahorita no me interesa hablar de ese tema”, agregó.