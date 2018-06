Rihanna se hartó de su novio multimillonario ¡Se cansó de la relación!

El mito de que Rihanna le rompe el corazón a los hombres después de su tóxica relación con Chris Brown podría ser totalmente cierto, y es que la cantante originaria de Bardados habría dado por terminada su relación con el multimillonario petrolero árabe, Hassan Jameel. La razón es muy sencilla, ella se cansó de él y de tener un relación, después de todo, el ritmo de vida de Rihanna y su apretada agenda de seguro fue un conflicto entre ambos pues, Rihanna nunca deja de trabajar y el imperio de su ex pareja también requiere tiempo y bastante dedicación.

Un reporte de del portal Media Take Over News ha sido en responsable de destapar el conflicto que pudo ponerle fecha de expiración a la relación entre ambos. Hassan con todo su dinero, nunca ha escatimado esfuerzos en hacer lo que sea por Rihanna, al punto de complacerla en todo lo que ella quiera, pero llegó a un punto donde Rihanna lo veía tan fácil todo que simplemente se cansó de verlo todo tan accesible, sin ningún tipo de emoción y totalmente frío.

Rihanna's not worried. He's come along already, and been around for almost 2yrs now.

Inside Rihanna and Hassan Jameel's Private Romance https://t.co/13CQwiveXT via @enews

