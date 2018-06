Lindsay Lohan confirma que lista de sus amantes era cierta ¡Incluye a Zac Efron!

Hace ya 11 años desde que Lindsay Lohan pasara de ser la nueva promesa de Hollywood salida de películas infantiles, a una estrella caída en desgracia y llena de vicios, no pasó mucho tiempo para que la protagonista de "Juego de gemelas", cayera en adicciones de drogas y alcohol. Fue en esa misma época que su fama llegaba a su tope y desde allí iba bajando. Corría la mitad de la década de los 2000s y ella parecía tenerlo todo y eso incluía a los galanes más deseados de ese momento.

En medio de los titulares que la vinculaban con rehabilitación y comportamiento errático, un portal web de chismes publicó una lista de actores con los que la actriz habría tenido relaciones sexuales, la lista incluía a Zac Efron, Justin Timberlake, Adam Levine y un media docena más de figuras con proyección internacional.

Todos estos años después, finalmente Lindsay se ha logrado sentar para hablar del tema y admitir lo que muchos daban por sentado. Lindsay asistió "What What Happens Live" conducido por Andy Cohen y fue a él al que le reveló la verdad, efectivamente la lista era cierta y alguien la había robado cuando ella atravesaba un momento muy complicado en rehabilitación por excesos de alcohol y drogas.