Kanye West fue diagnosticado con una "condición mental", entérate de que se trata

El rapero de 41 años ha tenido una carrera artística y una vida personal muy polémica, sobre todo después de iniciar su relación amorosa con Kim Kardashian. El cantante ha estado muy presente en las publicaciones de los diferentes medios del entretenimiento mundial, y no suele ser por conductas positivas, al contrario. Su ataque a Taylor Swift ha sido uno de los episodios más comentados, así como una posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.

Recientemente el ganador de veintiún premios Grammy, compartió una noticia muy importante para él. En una entrevista para Big Boy TV, Kanye habló sobre una condición mental que define y justifica de cierta manera, muchas de sus conductas. La bipolaridad podría ser la condición de la que se habla, y que el artista define como "un súper poder".

"Pensar en la gente que tienen problemas mentales y que no son Kanye West, esto no puede seguir así y pretender que todo está bien. Pensar en alguien que hace exactamente lo que yo hice en TMZ, pero en su trabajo, y luego llega el martes y pierden su empleo y no pueden dar marcha atrás y hacerlo. Es por eso que Dios me puso en esto, a los 40 años".