Así luce Alicia Silverstone como Cher Horowitz de Clueless 23 años después

Clueless, o Despistados para Hispanoamérica, fue una película producida en 1995 basada en la novela de Jane Austen, Emma. Fue protagonizada por Alicia Silverstone, Paul Rudd, Brittany Murphy, Stacey Dash, Jeremy Sisto, y otros actores que siguieron haciendo carrera en Hollywood. El film fue producido por Scott Rudin y Amy Heckerling se encargó de escribirla y dirigirla. La película esta ambientada en una de las residencias más lujosas de Los Ángeles y un prestigioso Instituto de Beverly Hills.

El éxito de esta película, dio paso a un spin off en forma de serie para televisión, que fue transmitido para América Latina a través de la señal de Nickelodeon desde 1999 hasta 2004, y en en Sony Entertainment Television de 1997 a 2006. La producción de este proyecto estuvo a cargo de ABC. Esta historia se convirtió en un verdadero icono de la cultura pop gracias a sus personajes.

Muchas recordamos a la legendaria Cher Horowitz, y cada uno de sus increíbles atuendos. Su personalidad y buen gusto están grabadas en nuestra mente, por eso no podemos dejar de emocionarnos al saber que el próximo 14 de junio, veremos un enfrentamiento entre Alicia Silverstone y Mena Suvari en Lip Sync Battle. Parampunt Network lanzó un nuevo trailer del proyecto y Silverstone decidió lanzar la casa por la ventana.

Aparentemente la actriz sorprenderá con una gran presentación, un lip sync de Fancy de Iggy Azalea. Si tienen buena memoria, podran recordar que Iggy recreó varios looks y escenas de Clueless en el video clip de ese tema, lo que le permite a nuestra querida Cher volver por todo lo alto.

Aunque Suvari también dará la pelea, con una espectacular presentación del clásico Groove Is in the Heart, vestida como la Reina de Corazones, es difícil superar ver a Alicia Silverston lucir, nuevamente, ese especial traje de cuadros amarillos que representan a su personaje más importante. Definitivamente, estas sorpresas nos hacen recordar la mejor etapa de la carrera de muchos artistas, y ser parte de sus historias nos hace un poco menos jóvenes, pero muy felices de poder recordar nuestra infancia y adolescencia.