Éste es el Carolina Herrera que la Reina Letizia ha reciclado para cuatro eventos

Si hay algo que ha hecho destacar a Letizia Calderon como Reina Consorte, es su estilo y creatividad para seguir las tendencias y adaptarlas a su personalidad. En sus diferentes apariciones públicas siempre resalta, para bien o para mal, y hace que sus looks sean tema de conversación, recientemente un caso en especifico de sus looks se ha vuelto viral, pues parece que ha reciclado el mismo vestido para al menos cuatro eventos diferentes.

La Reina Letizia recupera (por cuarta vez) este vestido de Carolina Herrera, uno de sus favoritos https://t.co/MLngiTUKw8 pic.twitter.com/26dSARqRCL — A la moda con María Eugenia Soler (@baptista_moda) May 31, 2018

El vestido que se ha visto en diferentes ocasiones es un diseño de la firma Carolina Herrara, compuesto por un sobre todo y un vestido de una sola pieza en tono gris, con un detalles en violeta que le dan un toque vanguardista y elegante. Ha sido este diseño el que la propia Letizia ha decidido repetir en diferentes eventos de gobierno. Para finales de 2017 la vimos con dicho vestido en el Congreso Educacional de Enfermedades Raras de Valencia y en Caravaca de la Cruz desde Portugal.

En la última semana, volvió a repetir el vestido para su visita a la sede de la Fundación denominada Union For International Cancer Control localizada en Ginebra, en cada caso Letizia busca variar el look con calzado más llamativo que direccione las miradas precisamente a esta área y así con accesorios renovar el look por completo.