Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, conoció el mar y es lo más tierno que verás hoy

Es un hecho que Kailani se ha convertido en una de las bebés consentidas de Instagram. Sus famosos padres, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, decidieron no vender la exclusiva de las fotos de su pequeña y eso les ha dado la oportunidad de compartir todo lo que la pequeña hace.

Hace unos días compartieron el tierno encuentro de Kailani con la arena y el mar. A través de imágenes súper tiernas, la pareja dejó ver su lado más tierno.

Ellos me dan y me enseñan lo mejor de esta vida 😍 @mauochmann ser esposa y mamá a tu lado es lo mejor que me ha pasado.

🌈❤️👨‍👩‍👧 (Por cierto, recuerden que no tenemos Instagram de Kai, los qué hay son hechos por fans), escribió la actriz.

La foto más tierna de Aislinn Derbez y Kailani

A través de una historia de Instagram, Ailsinn compartió una tierna imagen en la que se ven los pies de ambas tocar la tierra. Mauricio era uno de los más emocionados este día, cargó a la pequeña y no hay duda, son una familia fenomenal.

Una mamá moderna

Como muchas mujeres, Aislinn se está adaptando a la nueva vida al lado de su pequeña hija. Con pequeñas acciones ha dejado ver que está en pro de la lactancia y que comparte el cuidado de su hija con su esposo, con quien hace unas semanas cumplió dos años de matrimonio.

