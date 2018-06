¡Los Hilton de boda! Barron, hermano de Paris Hilton, se casa con una aristócrata alemana

Después de la boda real entre Meghan Markle y el príncipe Harry, parece que no hay alguna otra que logre eclipsar la majestuosidad de la realeza británica. Sin embargo, la familia Hilton, no puede quejarse, pues aunque no fueron a la boda real de los Duques de Sussex han contado con una celebración nupcial, la de Barron Hilton, hermano de la famosa Paris Hilton.

Este fin de semana el tercer hermano de los herederos hoteleros, Barron Hilton se ha casado con la escritora y socialité Tessa Gräfin von Walderdorff, una miembro de la aristocracia de Alemania.

Barron Hilton y Tessa Gräfin von Walderdorff se conocieron en el año 2016 en la isla del Caribe, ña de San Bartolomé, ubicada al sureste de Puerto Rico, y han escogido este mismo lugar para celebrar una emotiva boda familiar, aunque igual de fastuosa y llena de lujos.

Los Hilton, amigos y familiares de la novia se hospedaron durante todo el fin de semana en esta hermosa isla caribeña para ser testigos de la especial boda, que ya habrían anunciado el pasado año.

Paris Hilton, la más famosa de los herederos del imperio hotelero Hilton, no podría faltar a esta boda. En sus redes sociales publicó una emotiva fotografía en la que posa junto con su familia a la salida de la iglesia donde se celebró la boda entre Barron y Tessa.

Su hermana Nicky, también conocida como una socialité y empresaria, no podía dejar de acompañar y felicitar a su hermano Barron por el ingreso a esta nueva etapa de vida.

Según ha revelado El País, la joven Tessa, de tan solo 24 años de edad, es hija del director de cine y Conde Franziskus von Walderdorff descendiente de los Wittelsbach y de la artista gráfica Sabrina Brühwiler-Verreccia. La acaudalada familia posee un castillo del siglo XVIII, Schloss Höfling, al sur de Alemania.

