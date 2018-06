La impresionante casa de campo de Meghan y Harry es donde nació Lady Di

La pareja de recién casados conformada por la actriz Meghan Markle y el Príncipe Harry se convirtieron en los novios favoritos del planeta con su sencilla pero elegante boda, que se celebró como un evento televisivo que paralizó al mundo y que sigue siendo tema de conversación. Los ahora Duques de Sussex se disponen a vivir la siguiente etapa de su vida de casados y eso incluye disfrutar de una grandiosa propiedad que los espera para cuando deseen vacacionar.

Ironically, York Cottage used to be known as the Bachelor’s Cottage https://t.co/0waEMeGy5L

Se trata de la misma edificación donde nació Diana Spencer, la madre de Harry, una hermosa casa de campo ubicada en Sandringham, una localidad al norte del condado inglés de Norfolk. Haciendo un poco de historia, la vivienda perteneció originalmente al Rey Eduardo VII y esté la cedió a su hijo, que luego se convertiría en el Rey George V para finales de 1893. En la actualidad la casa tiene dos funciones, ser la casa de vacaciones de los miembros de la familia real y así mismo cumple el rol de sede de las oficinas centrales de los empleados de Sandringham House.

Not everybody's favourite. It now appears that the Queen has actually gifted York Cottage, on the Sandringham estate #Norfolk to the Duke and Duchess of Sussex after all. I hope they like it? #statelyhome #countryhouse pic.twitter.com/8fMhECcG6h

— House and Heritage (@HousendHeritage) June 4, 2018