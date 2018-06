Aseguran que la imagen demacrada de Johnny Depp no es por su salud "se encuentra bien"

Al parecer, la imagen demacrada de Johnny Depp que tanto ha preocupado a sus fans no es motivo de alarma.

Después de que aparecieron en línea nuevas fotos del actor de 54 años, los fanáticos comenzaron a cuestionar el estado de su salud, y algunos aseguraban que Depp parecía notablemente más delgado. Sin embargo, una fuente le dijo al portal de E! Online que el protagonista de Piratas del Caribe está "saludable" y "no hay motivo para preocuparse".

Según The Hollywood Reporter, Johnny fue visto ingresando al Four Seasons Hotel en San Petersburgo en Rusia la semana pasada. El actor de 'Murder on the Orient Express' se detuvo para firmar unos autógrafos y posar para fotos con los fanáticos. Estas fotos despertaron la preocupación por su salud.

Una fan con la cuenta de Instagram violet_loveit también compartió una foto de ella posando con Depp el 27 de mayo. Mientras que ella dijo que parecía "un poco cansado", afirmó que el actor no se veía mal.

Depp actualmente está de gira por toda Europa con su banda 'Hollywood Vampires'.

Depp llegó a los titulares en mayo después de que dos de sus exguardaespaldas presentaron una demanda contra él por una variedad de presuntos delitos, incluidos los salarios no pagados, despido injustificado y prácticas comerciales ilegales.

