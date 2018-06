Aislinn Derbez comparte la foto de las primeras vacaciones de Kailani

Durante el fin de semana la actriz Aislinn Derbez compartió a través de sus redes una foto de las primeras vacaciones de Kailani en la cual se ve a la pequeña disfrutando de la arena por primera vez.

Al parecer ambos padres aprovecharon el fin de semana para salir y divertirse a lado de sus amigos, pues también compartieron un vídeo en el que se ve a una amiga de Aislinn jugando con Kalani.

En el video, su amiga comenta que la ropita de Kailani luce muy tierna y a la moda "vamos a ser tendencia" le dice a la pequeña mientras juega con ella.

Aislinn también compartió un tierno mensaje para Mauricio Ochmann junto a una foto de los tres:

"Ellos me dan y me enseñan lo mejor de esta vida. @mauochmann ser esposa y mamá a tu lado es lo mejor que me ha pasado.

(Por cierto, recuerden que no tenemos Instagram de Kai, los qué hay son hechos por fans)"