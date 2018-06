Así disfrutan Jennifer López y Alex Rodríguez de una fiesta en Las Vegas

Hace pocos días se corrieron algunos rumores de que la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez no venía muy bien. Según algunos medios, el incidente ocurrió al salir de los estudios de MTV cuando Jlo estaba visiblemente molesta y ARod, incluso, la tomo con fuerza con sus manos y se creó una fuerte discusión en plena vía pública. Sin embargo, el incidente quedó allí y no se comentó más nada al respecto.

La diva del Bronx, Jennifer López, sigue con su residencia en Las Vegas gracias a su show "All I Have", el cual inició en enero de 2016 y culminará en diciembre de 2018. Durante estas presentaciones también hemos visto a su amor ARod acompañarla y siendo parte del día a día de la cantante, no solo en los shows, sino en cualquier compromiso adicional que requiera su presencia.

Hace algunas horas, el ex jugador de los Yankees de Nueva York, compartió en su cuenta de Instagram, un video en el cual muestra a JLo bailando y cantando acompañada de The Chainsmokers. La euforia de los presentes y de la misma cantante se dejaron ver en el video. Esta publicación fue perfecta para minimizar los rumores de una posible ruptura, al ver a la pareja disfrutando de otro momento juntos.

Jennifer López también compartió en redes sociales, una imagen de su amor que ayudaría a disipar cualquier duda de si siguen juntos en esa mágica relación que todas esperamos sea para siempre.