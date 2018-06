Te presentamos a la doble de Meghan Markle

Danielle Harris, una mujer de 36 años de Scottsdale, Arizona, cuenta que desde el anuncio del compromiso real de Meghan Markle y el principe Harry sus amigos notaron el parecido entre ambas.

Los medios han publicado las fotos de la boda de Danielle y su esposo Wu Olsen en el año 2017 y de inmediato iniciaron las comparaciones.

Danielle asegura que es confundida con la esposa del príncipe Harry al menos 4 veces por semana e incluso ha pensado en iniciar una carrera como doble profesional de la duquesa.

"Fue hace cuatro años cuando un amigo en común me dijo por primera vez que me parecía a Rachel Zane, el personaje de Meghan en Suits". contó Danielle.

La morena asegura que no pensó mucho en ese comentario hasta que se hizo público el compromiso entre el principe Harry y la actríz estadounidense.

Recientemente, Harris aseguró que prefería su vestido de boda de mil ochocientos dólares por encima del usado por Meghan, diseñado por Givenchy y con un costo superior a los cincuenta mil dólares.

"Me levanté a las 4 am para ver la boda y lloré cuando pronunciaron sus votos… Su vestido no fue mi favorito. Prefiero mi traje, pero creo que ella lució absolutamente bella" comentó.

La enfermera de 36 años también ha comparado su boda de 2017 con la reciente boda real. La boda de Danielle y Wu tuvo un costo de 5o mil dólares, mientras la boda real sobrepasó los 45 millones.

En un tono gracioso, Danielle cuenta que hace pocos días fue confundida con Meghan mientras estaba de compras en uns tienda Gucci en Dallas, incluso cuenta que los empleados hicieron línea para conocerla.

Episodios como este se han hecho comunes en su vida diaria, incluso en situaciones tan normales como ir al supermercado.

Danielle sigue analizando la idea de convertir su parecido con la Duquesa de Sussex en un trabajo profesional, mientras tanto dice: "Ella es tan bella, pienso que es un gran cumplido cuando la gente dice que nos parecemos. Me hace reír".