Melania Trump reaparece con sospecho tweet que despierta teorías sobre su salud

Ya han pasado más de 20 días desde que Melania Trump fue vista por última vez en algún evento público, desde entonces, fue anunciado que sería sometida a un procedimiento quirúrgico que comprometía a uno de sus riñones, el diagnóstico no fue aclarado pero se supo que en éstas fechas sería sometida a la operación que requería reposo, sin embargo, no se supo mayor detalle del evento, hasta que finalmente la esposa de Donald Trump decidió dar señales de vía en redes sociales.

Con ese Tweet, revelaba que estaba en la Casa Blanca y que se sentía mejor, pero debido a lo sistemático del asunto, muchos asumieron que era una cortina de humo y que efectivamente la primera dama atravesaba un delicado estado de salud que le impedían incluso, mostrarse en redes sociales. Mientras se dan más detalles, cientos de teorías circulan en internet y empieza a hablarse de un misterio oculto sobre la salud de Melania.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!

Algunas reacciones se han convertido incluso en titular y hasta memes:

Melania Trump has not been seen in 21 days now.

I wonder if she is with the 1,475 missing immigrant children that the Trump Administration lost.

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 1, 2018