El actor que le dará vida a Luis Miguel en su etapa adolescente es idéntico a él

Los primeros capítulos de 'Luis Miguel, la serie' no han decepcionado a los fans y una nueva etapa en la vida del cantante se descubrirá.

Para estos nuevos capítulos, Luis de la Rosa aparecerá en la serie. Se trata de un joven actor quien buscará conquistar los corazones de los fans de esta producción de Netflix y Telemundo que está causando revuelo.

"Nos parecemos?? Jaja super emocionado de compartirles la noticia de que voy a protagonizar el papel del 🌞 de Mexico en la serie de Luis Miguel! 🇲🇽❤️ Do we look alike? Super excited to announce that I will be portraying Luis Miguel!" (sic), escribió en sus redes sociales.