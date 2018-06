Gustavo Loza revela mensajes íntimos que tuvo con Karla Souza

A tres meses de que la actriz mexicana Karla Souza revelara haber sufrido abuso sexual por parte de un productor mexicano y Televisa asumiera que se trataba de Gustavo Loza, el también director de cine mostró unos chats que tuvo con la actriz.

Con la finalidad de demostrar a quienes lo señalaron de “violador” el tipo de relación que tuvo con la protagonista de Qué culpa tiene el niño.

En una entrevista con Javier Poza, en Radio Fórmula, Loza leyó tres conversaciones que entabló con Karla en 2016 y 2017.

El 10 de mayo de 2016 Gustavo escribió a Karla: "Traigo una risita nerviosa" y ella respondió: "Yo más".

Dos días después, el 12 de mayo, el productor le envió un mensaje diciéndole: "No te has ido y ya te extraño". "Yo más. ¡Qué bonito nuestro camino recorrido, Gus", respondió la actriz. "Así es. Sabes cuanto te quiero, Karlita". "Y tú sabes cuánto te quiero", concluyó la conversación.

El 19 septiembre 2017 después del sismo en la CDMX, Souza le mandó un mensaje para preguntar cómo se encontraba:

"¿Gus estás bien?"."Sí, Karlita, estuvo horrible, se cayeron mucho edificios". "No me digas eso, ¡qué fuerte! ¿Tus hijos como están?", se dijeron.

Después de leer los mensajes, Loza hizo un ejercicio en el que cambió su nombre por la palabra "violador", y concluyó que no cuadran las acusaciones en su contra con su trato, porque lo que se escribía con ella, no tenía malas intenciones y su relación era muy cordial. Además, reveló que antes del escándalo su hija conversaba con Karla y él con la mamá de ella.

Según declaró Loza, decidió revelar estos mensajes porque sus hijos le preguntaban por qué no se defendía y decidió que ya era tiempo de usar su derecho a réplica: "No está padre que se acerque una persona y te diga "violador […] No quiero conflicto, lo que quiero es que paren. Tengo una vida, unos hijo.