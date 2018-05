La familia Kardashian quiere que Khloe regrese a Los Ángeles y se aleje de Tristan

No es ningún secreto que Khloe Kardashian ha estado criando tranquilamente a su hija True Thompson en Cleveland desde que nació hace dos meses. Algunos miembros de la familia, sin embargo, confían en que la estrella de Keeping Up with the Kardashians y su bebé comenzarán a hacer viajes más frecuentes a Los Ángeles en el futuro.

"Todos entienden su situación y todos tratan de estar ahí para ella, pero obviamente la quieren en su hogar", dijo una fuente cercana a la familia al portal de E! Online "Le están dejando espacio en Cleveland y mantienen su rutina, pero les gustaría tener más momentos juntos como unidad familiar y tener True alrededor".

Agregó "Todo el mundo espera que regrese a Los Ángeles una vez que True sea un poco mayor".

Khloe eligió celebrar su primer Día de la Madre lejos de sus hermanas. Y mientras varios miembros de la familia y amigos cercanos han venido a visitar a la nueva madre, Khloe aún tiene que hacer el viaje al oeste.

"Khloe ha estado tratando de evitar cualquier tensión", explicó. "Khloe todavía está tratando de recuperar la confianza con Tristan y descubrir cómo mantener a la familia unida".

Ella también se enfoca en saborear cualquiera y todos los hitos con su bebé. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente por todas y cada una de las nuevas fotos de True, Khloe recientemente arrojó algo de luz sobre su personalidad.

"Hasta ahora, ella es increíblemente dulce y paciente, realmente no exigente en absoluto. ¡Puedo decir que va a ser súper atlética e increíblemente fuerte!" Khloe escribió en su sitio web. "Ella es muy tranquila, pacífica y le encanta acurrucarse con sus padres".

