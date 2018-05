Kate Winslet reveló que sufrió de bullying cuando niña y en el inicio de su carrera

Kate Winslet, la protagonista de Titanic, reveló en una entrevista enternecedora que sufrió bullying cuando era niña.

“Tenía siete años cuando mis compañeras de curso me encerraron en el armario. Me apodaron ‘Kate, la grasosa’ y escuche como se reinan. Fue un momento deprimente de mi vida, no entendía en por qué de las ofensas”.

La ganadora del Oscar como Mejor actriz siguió contando “Me refugié en mi familia durante varios años y las burlas dejaron una marca que conservo hasta hoy”.

“Mi pasión por el teatro era muy fuerte, a los 16 conseguí mi primer papel ya los 19 actué en mi primera película. Sin embargo, los fantasmas de mi infancia volvieron y ahora eran las agencias las que no me daban papeles debido a mi aspecto físico, me decían que solo podría conseguir papeles de mujer gorda”.

Kate aseguró que su vida cambió luego de participar en el éxito de taquilla Titanic “Cuando recibí el guión de Titanic fue un cambio en mi vida. Otros papeles llegaron por personificar a Rose y me pude convertir en una actriz profesional y consumada, logrando mi sueño de ganar un Oscar”.

Dejó un mensaje para todos los niños y todo aquel que sufra de bullying o acoso “No dejes que un profesor, un amigo o un adulto te hagan sentir mal. Supera tus miedos y sigue avanzando hacia tus sueños”.

