Conductor filtra video en el que pone en evidencia los malos tratos de la productora de 'Hoy'

La productora Magda Rodríguez se ha enfrentado a fuertes críticas desde su llegada al programa 'Hoy'. Primero fue señalada por querer hacer de la emisión matutina una copia de la emisión 'Enamorándonos' y ahora es criticada por los malos tratos que, supuestamente, tiene hacia algunos de los conductores del programa.

Alfredo Gudinni, periodista de espectáculos, quien formaba parte del elenco, declaró en una entrevista de radio que Magda no reacciona tan bien cuando la presionan o no hacen lo que ella desea.

El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se la hice saber a la producción y no les pareció. Yo lo único que hice fue seguir el lineamiento de mi sección y esto le enojó a la productora, tanto que mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa, tenía la orden de cancelar mi sección.