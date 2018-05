Cardi B estrenó nuevo video junto a J Balvin y Bad Bunny luciendo su embarazo

Cardi B acaba de lanzar su nuevo video musical para "I Like It", con Bad Bunny y J Balvin, de su álbum debut Invasion of Privacy, y es la canción con influencia latina que vas a repetir cada verano.

La princesa reinante del hip-hop produjo un video animado y colorido, y las letras son muy propias de Cardi: honra su cuerpo ("Me llaman Cardi Bardi, golpeando el cuerpo / mami picante, tamal caliente / más caliente que un Somalí, abrigo de piel, Ferrari ") y se jacta de su éxito (" Me gustan los Balenciagas, los que parecen calcetines / Me gusta ir al joyero, pongo piedras en mi reloj "), pero la parte favorita de muchos usuarios y seguidores en redes sociales es que ella muestra su embarazo sin tapujos, como nos tiene acostumbrados.

"Me gusta" es lo último en un flujo aparentemente constante de videos de la rapera. Primero, hubo "Bartier Cardi", luego "Be Careful" y, más recientemente, su colaboración con Jennifer Lopez y DJ Khaled en "Dinero". Pero en este nuevo video, se trata de Cardi, sus magníficos atuendos y su barriga de embarazada.

"J Balvin y Bad Bunny no saben lo mucho que aprecio el hecho de que aparecieron en mi disco y hicieron el video musical. Me emociona", escribió Cardi en Twitter después del debut del video. A lo largo de su embarazo, ha estado twitteando un poco acerca de cuán emocionada está ahora.

Cardi B anunció por primera vez su embarazo en Saturday Night Live el 7 de abril de 2018. Cardi anunció en abril que había terminado su presentación para centrarse en su embarazo, y afortunadamente contamos con esta fantástica y constante línea de videos musicales para ayudarnos mientras tanto.

