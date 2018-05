Así se ve Angelina Jolie en el set de "Malefica 2" la nueva secuela de Disney

¡Es un hecho! ¡Ya iniciaron las grabaciones de la segunda parte de "Maléfica!. La película que contó la historia desde la perspectiva del popular personaje de "La Bella Durmiento" fue en su momento un grandioso éxito de taquilla. Se estrenó en 2014 y contó con un grandioso elenco que incluía a Angelina Jolie en el rol principal, Sharlto Copley como Stefan, Elle Fanning como Aurora y Sam Riley como Diaval.

Maleficent II is filming and Michelle Pfeiffer is joining Angelina and Elle. ❤ pic.twitter.com/wU0C8fHNy2

El film superó los $750 millones de dolares en taquilla y fue el cuarto film más taquillero del 2014, era de esperarse que se buscara revivir ese exito y finalmente, cuatro años después, inician las grabaciones del film. Esta semana inició el rodaje en Londres y las grandes sorpresas han sido reveladas, Ed Skrein, el villano de "Deadpool" también será villano en esta entrega. Michelle Pfeiffer se suma al elenco como La Reina mientras que Harris Dickinson reemplazará a Brenton Thwaites como el principe.

Here’s your first look at Angelina Jolie and Elle Fanning as Maleficent and Aurora on the set of #Maleficent2. pic.twitter.com/4WEevU1Lis

— Disney (@Disney) May 29, 2018