Adamari López es llamada 'gorda' y su esposo responde de una manera épica a los 'haters'

Felicidad absoluta!!!!! 😍@adamarilopez . Como sabía que Ada iba a estar tan ocupada en su cumpleaños, mandé a mis amigos de @barjo0521 que nos hiciera un #stepandrepeat a tamaño real de ella para que todo el mundo pudiera hacerse fotos con ella en Istanbul. Al igual que el fondo de esta foto hecha por mi, gracias Reni y Yorgenis por estar siempre ahí y darle el toque personal a todo, os queremos!!!!! . #adamaricumple #adacumple #cumpleada #cumpleadamari #happybirthday

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on May 24, 2018 at 11:06am PDT