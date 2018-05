Cada vez hay más pruebas de la inminente ruptura de Khloé Kardashian con Tristan Thompson

La accidentada relación entre Khloé Kardashian y el jugador de la NBA, Tristan Thompson, sin duda se ha caracterizado por su terrible desenlace. Cuando Khloé anunció su embarazo, todo parecía perfecto, pero justo antes de dar a luz, se filtraron videos y fotografías que vinculaban a Tristan con al menos cinco mujeres más, situación que causó tanta molestia a Khloé que incluso hizo que su parto se adelantara.

Khloe Kardashian ditches Tristan Thompson from anniversary card sent to Kim https://t.co/KCvwXczWBk

Aunque Khloé decidió continuar con el padre de su hija, esta semana nuevas pistas podrían indicar que su intento ha llegado al final. Las teorías del rompimiento se presumen gracias a las historias compartidas en la cuenta personal de Khloé en Instagram, donde mostró el obsequio que le dio a su hermana Kim y su cuñado Kanye en su aniversario, donde los felicita en nombre de ella y el de su hija, omitiendo por completo a su pareja.

Tristan Thompson: The Epic Way He Plans To Get Khloe Relationship ‘Back On Track’ After NBA Season https://t.co/jIwSJuNW4v pic.twitter.com/aca2133nmb

— Diva Diaries (@divadiaries1) May 29, 2018