Kim Kardashian aclara que siempre defenderá a 'su hombre’

Kim Kardashian ha dejado claro en varias ocasiones que para ella no hay nada más importante que su familia y esta vez defendió a Kanye West a través de Twitter, esto después de que 'Rymefest', el encargado de la organización de West, que lleva el nombre de su madre, declarara que el cantante demostraba poco interés por dicha causa por lo que se desprenderían de él y cambiarían su denominación.

Entonces Kim escribió directamente a 'Rymefest' diciéndole que que “no ha estado bien desde que lo corrieron del estudio de grabación en Hawaii por usar Yeezys falsos” y aclarando que es él quien no ha sido capaz de mantener la fundación.

U haven’t been right since u got kicked out of the studio in Hawaii wearing fake Yeezy’s @RHYMEFEST 😂 You’re over levergenging Kanye’s name & asked Kanye to donate money to u so stop w your fake community politics & lies. Truth is you haven’t been able to sustain the foundation

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 26, 2018