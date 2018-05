La diferencia de edad podría ser factor determinante del fracaso de Khloé Kardashian con Tristan Thompson

Cuando Khloé Kardashian inició su relación con Tristan, todo parecía indicar que funcionaría. De nuevo un jugador de la NBA le robaba el corazón a la mayor de las Kardashians, ahora mucho más joven que ella. Se trataba de Tristan Thompson con el que tiene una diferencia de edad de seis años, la misma cantidad de años que dura la secundaria y que sin duda él tenía más reciente que ella. Ya han pasado semanas desde que se reveló que le fue infiel a Khloé mientras ella estaba embarazada, pero ambos se mantiene aún conviviendo en el mismo techo.

Una fuente cercana a la pareja reveló que la relación entre ambos cambió drásticamente en comparación con lo que era y con lo que es ahora, Khloé decidió darle una oportunidad al padre de su hija pero el tema de la edad vuelve a ser determinante. Tristan desde joven tuvo acceso a dinero y fama, cosa que se tradujo en sus excesos, a los 25 años ya era padre precisamente de un niño que no había nacido cuando el decidió emprender su relación con Khloé.

Parece que el karma le pasó factura pues la historia se repitió y antes de dar a luz, Tristan, seis años menor, había sido visto y registrado en fotos y videos, con al menos cinco mujeres diferentes, haciendola protagonista de todo un escándalo.

