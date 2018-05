Ariana Grande se burla de la protagonista de "Stranger things" ¡Los fans reaccionan!

Millie Bobby Brown, la grandiosa joven actriz que interpreta a Eleven en la serie "Stranger Things", ha decidido compartir su relación con el cantante Jacob Sartorious en su cuenta de Instagram, esta sería la primera de las fotografías de ambos juntos, en su primer intento, ambos salían besándose con el mar y la luna de fondo, algo bastante romantico para ambos si tomamos en cuenta que ella solo tiene 14 años. Ante esta muestra de afecto, todos reaccionaron de manera diferente pero fue la reacción de Ariana Grande la que más llamó la atención de todos.

La interprete dde "No tears left to cry" comentó en la fotografía que "a ella no la dejaban salir de su casa hasta que cumplió 20 años", esto en referencia a que Millie ya subía fotos con su novio. De inmediato los fans reaccionaron al comentario, muchos se lo tomaron como broma mientras que otros pensaron que era un burla. Es bien sabido que la personalidad de Ariana siempre ha sido muy despectiva con su entorno.

Lo cierto es que Millie se sintió un poco abrumada por las reacciones y decidió eliminar la publicación para subir otra diferente, en la nueva fotografía ya no estaba besando a su novio, sino que estaba en sus hombros.