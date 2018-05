Khloé Kardashian explota en Twitter por consejos que no pidió en su relación con Tristan

Khloé Kardashian ha roto su pequeño break en redes sociales para finalmente responder sobre su posición al decidir permanecer con el padre de su hija recien nacida True. En otro, contexto esto sería lo normal, pero en el caso de Khloé todo se complicó, pues el padre de su hija, la estrella de la NBA Tristan Thompson, fue captado en fotografías y videos siendole infiel a la madre de su hija en repetidas oportunidades, el escándalo se dice que causó tanta molestia, que incluso el parto se adelantó. Sin embargo y tomando en cuenta todo lo sucedido, Khloé decidió seguir adelante y mantiene su relación apesar de las infidelidades.

People spend too much time finding other people to blame, too much energy finding excuses for not being what they are capable of being. People these days are focused so much on someone else’s life instead of their own. — Khloé (@khloekardashian) May 27, 2018

They love to give advice but are not living the advice that they are offering. Most of the ones giving advice are in no place to give anything at all. Focus on your own world. I’m sure there’s cracks there that need your attention. We all got em — Khloé (@khloekardashian) May 27, 2018

Fue este domingo 27 de mayo, que Khloé tomó su cuenta personal en Twitter, con más de 26 millones de seguidores, para responder a todos aquellos que han decidido opinar sobre su decisión de permanecer con el padre de su hija, esto fue lo que dijo:

"Las personas pasan demasiado tiempo buscando a otras personas como culpables, gastan demasiada energía encontrando excusas para no ser lo que son capaces de ser. La gente hoy en día, se dedica tanto en la vida de otra persona en vez de dedicarse a su propia vida. Les encanta dar consejos pero no los aplican. La mayoría de los que están dando esos consejos no están en condiciones para dar nada en lo absoluto. Concéntrate en tu propio mundo, estoy segura de que hay grietas allí que necesitan tu atención. Todos las tenemos"

Misery loves company… people can’t stand for someone else to flourish and be happy. Nowadays people thrive off ones downfall rather than their success. Sadly — Khloé (@khloekardashian) May 27, 2018

Wild that people assume you’re speaking about something and they run with it. Anything and everything gets twisted into something it’s completely not. Lord, I’m remembering how much I loved my social media break LOL — Khloé (@khloekardashian) May 27, 2018

Sus diferentes puntos de vistas fueron segmentados en tweets que concluyó de esta manera:

"La miseria ama la compañía … la gente no puede soportar que otra persona florezca y sea feliz. Hoy en día, las personas prosperan más con la caída que con su éxito. Tristemente. Es raro que las personas supongan que hablas de algo y de inmediato lo creen. Cualquier cosa, lo que sea, siempre termina manipulado. Señor, estoy recordando cuánto amaba tener mis redes sociales. Que risa"

Con esto todo apunta a que Khloé se ha cansado de todas las opiniones que ha despertado el hecho de que siga con el padre de su hija, después de todo lo que pasó.