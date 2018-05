El costoso estilo floral que comparte Katie Holmes con su hija a la hora de escoger vestidos

El tiempo pasa volando, y la hija de Tom Cruise con Katie Holmes ya llegó a los 12 años, eso significa que mamá ha hecho de las suyas y ya la viste como ella. El estilo de Katie Holmes se ha moldeado a lo largo de los años para convertirse en una mujer con mucho estilo y elegancia, es por eso que su hija ahora sigue sus pasos y en un reciente evento ambas fueron vistas con el mismo estilo, vestidos con patrón floral para lucir perfectas como madre e hija.

A post shared by instylemagazine (@instylemagazine) on May 22, 2018 at 1:09pm PDT

El tema es que los costosos vestidos de ambas son piezas que solo la realeza de Hollywood podría costear. Katie escogió un vestido de Dolce & Gabbana con un hermoso print floral con la base azul pastel entre hojas minusculas en tono verde, mientras que su hija de 12 años, llevó una versión mini esta vez del diseñador Zac Posen, igualmente en base azul pastel pero con pétalos de rosa en patrón luciendo simplemente adorables juntas.

North West may be the new generation of fashionable celebrity kids, but never forget the tot who started it all. Suri Cruise is officially a tween queen. https://t.co/9M0e7GduOM 👑 pic.twitter.com/G7bJtSaOeW

— Access (@accessonline) May 23, 2018