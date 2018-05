Donante del riñon que recibió Selena Gomez se arrepiente y confiesa miedo a morir

Francia Rasia es el nombre de la mejor amiga de Selena Gomez que realizó el mayor acto de amistad que nadie podría hacer jamás, tras conocer el deteriorado estado de salud de Selena, hizo la prueba para saber si podía donarle un riñón y al ser positiva la compatibilidad, tomó la decisión. Desde ese momento empezó un largo proceso de depresión donde se enfrentó a duras verdades que la consumían, la primera de ellas fue estar consciente de que Selena estaría mejor que ella pues recibiría algo que necesitaba mientras que a ella le quitarían algo que era parte de su organismo.

Francia Raisa shares about her journey in donating a kidney to her friend, Selena Gomez. #DonateLife https://t.co/JPIjseN8tH

Al afrontar esa realidad, siguió adelante y pudo hacer el gran sacrificio por su amiga. Después de los primeros dos meses conoció lo duro que era su vida ahora. No podía caminar, no podía ir al baño sola y la cicatriz que quedó para toda la vida la marcaba para siempre. El momento cumbre llegó con el arrepentimiento, pues tuvo miedo de poder morir, pues su gran temor era que Selena rechazara el órgano y que ella empeorara de salud.

📹 Selena Gomez’s mom Mandy Teefey on when she and Selena first met Francia Raisa and that Francia introduced herself to Selena, hugged her and made her feel comfortable and welcomed. pic.twitter.com/iHHLv7eqRv

— Selena Gomez News (@SGomezNewsCOM) May 25, 2018