Kim Kardashian vive bajo estas 8 estrictas reglas impuestas por su esposo Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West son uno de los matrimonios más famosos del mundo, sin embargo lo que muchos no saben es que el esposo de Kim es muy estricto y le impone ciertas normas.

Te contamos cuales son las reglas que debe respetar Kim Kardashian para mantener feliz a su esposo.

Nada de celulares sobre la mesa

Kanye no permite que la tecnología se interponga entre el y su famosa esposa, es bien conocido que Kardashian es muy activa en las redes sociales, sin embargo, él se asegura de que ella no saque su teléfono durante sus salidas juntos.

No puede hablar con sus ex

A casi nadie le gusta lidiar con el pasado de su pareja y Kanye no es la excepción. Kim tiene terminantemente prohibida cualquier comunicación con sus ex.

Kanye debe aprobar los amigos de Kim

Para poder salir con la socialité primero su esposo debe aprobar sus amistades, por lo que pasar un rato con ella puede ser bastante complicado, por eso casi siempre esta rodeada por su familia.

Supervisión de vestuario

Kanye no permite que su radiante esposa lleve atuendos de mal gusto, por lo que se asegura de que luzca impecable. Muchos dicen que su estilo ha mejorado desde su matrimonio con el rapero.

Boda Secreta

El rapero hizo prometer a Kim que no revelaría ni uno solo de los detalles de la planificación de su boda.

Bebé Sorpresa

El secretismo de Kanye es extremo, tanto que le prohibió a su mujer averiguar el genero de su segundo bebé y si llegaba a saberlo no debía comentarlo a nadie.

Nada de reality shows

El artista ha expresado que quisiera que Kim no apareciera en “Keeping up with the Kardashians” pero sabe que es parte fundamental de su imperio, por eso el rapero aparece rara vez en el show.

Cero maquillaje en casa

Cuando Kim está en casa debe permanecer sin una gota de maquillaje para complacer a su exigente esposo.