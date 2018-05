Nueva boda real en menos de un mes: ¡Jon Snow se casa en un castillo y en la vida real!

Si eres seguidor de la serie Game of Thrones, ésta será una grandiosa noticia para ti, pues los actores Kit Harington y Rose Leslie se casarán en menos de un mes, ambos dieron vida a los personajes Jon Snow e Ygritte en la famosa serie de HBO que aún está por estrenar su última temporada. Jon aún tiene este gran compromiso para 2019, pero todo apunta que antes del final de la serie, también dará inicio a su vida de casado.

Kit Harington and Rose Leslie are officially getting married on June 23rd, 2018! pic.twitter.com/PskVr1uZAK — Game of Thrones Facts (@thronesfacts) May 26, 2018

Según un informe de la BBC, la pareja de actores ya tiene fecha de boda escogida, será el próximo 23 de junio cuando se unan de manera legal, al menos así quedó registrado en la oficina de registro de Huntly en Aberdeenshire, Escocia, donde la familia de Rose posee un castillo y donde se presume sea la celebración del matrimonio entre ambos.

A wedding is coming (in June): https://t.co/bCmsnzEtV2 — E! News (@enews) May 25, 2018

Haciendo un poco de historia, Kit y Rose se comprometieron en septiembre de 2017 e incluso fue anunciado en el periódico The Times, como es costumbre. Por lo pronto Kit sigue filmando las últimas escenas que tiene en "Game of thrones" mientras que Rose es parte del elenco de la serie de CBS All Access titulada "The Good Fight" que aún está al aire.