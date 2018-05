Meghan Markle sigue rompiendo las tradiciones y ahora el propio Palacio le otorga su Escudo de Armas

La ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, sigue cambiando las tradiciones de la Familia Real y un nuevo obsequio llega para cambiarlo todo. Después de su Boda Real con el Príncipe Harry, Meghan recibió un Escudo de Armas como regalo del palacio. Este tipo de obsequio generalmente se entrega al padre de la novia, pero debido al drama en curso con la familia de Meghan, se tomó la decisión de regalar el Escudo de Armas directamente a la duquesa. Recordemos que el propio padre de Meghan no acudió en extrañas circunstancias que señalan que pudo haber violado un código de confidencialidad.

Sobre el escudo que fue difundido en la cuenta Twitter del Palacio de Kensington, se puede apreciar que el apellido Markle no está representado en el diseño, lo que también es un antes y después a la tradición. El escudo de Kate Middleton, por ejemplo, incluye el apellido de la familia Middleton, así como el apellido de soltera de su madre Carole. Esto fue lo que acompañó al diseño:

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 25, 2018