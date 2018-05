La Toya Jackson revela que Michael Jackson siempre creyó que lo iban a matar

La Toya Jackson es la hermana mayor de Rey del Pop, Michael Jackson, y ha revelado en una reciente entrevista en España, que el cantante temía por su vida, pues creía que lo iban a asesinar.

La hermana mayor de Michael Jackson está en España por motivo del reestreno del musical ‘Forever. King of Pop’ que vuelve a los escenarios desde el año 2010 y ha aprovechado su visita al país para asistir a uno de los programas de televisión más exitosos, El Hormiguero.

Durante el programa, el presentador Pablo Motos se centró en la vida de éxitos y el fallecimiento de Michael Jackson, y por supuesto, La Toya Jackson no dudó en contar detalles sobre su hermano.

“Era una persona que siempre estaba riendo, de buen humor, jugando, muy infantil. Siempre decía que nos acordásemos de pasarlo bien” – @latoyajackson habla de cómo era @michaeljackson cuando no había cámaras #LaToyaJacksonEH pic.twitter.com/gGpKwqvD3n — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 24, 2018

“Era una persona que siempre estaba riendo, de buen humor, jugando, muy infantil. Siempre decía que nos acordásemos de pasarlo bien”, comentó La Toya.

Además agregó que aconsejaba a su hermano, para ayudarlo a "elegir a la persona que te vaya a robar menos, porque todos te van a robar algo".

Las horas más trágicas de la vida de la también cantante fueron las últimas de su hermano Michael. "Fui corriendo al hospital y de camino preguntaba a mi madre por teléfono cómo va, qué pasa… Se puso a gritar y dijo: '¡ha muerto!' y casi me estrellé con el coche", recordó.

Sin embargo, días antes La Toya Jackson, como hermana mayor, mostró preocupación por el estado de salud de su hermano el Rey del Pop. "Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí pero la verdad es que estaba muy delgado porque a él no le gustaba comer… Siempre decía que la gente vivía para comer y él no tenía más remedio que comer para vivir. Pero nunca le gustó, ya desde pequeño", relató.

Además contó un detalle importante de unas de sus últimas conversaciones con Michael Jackson: "Él siempre decía: 'me van a matar'. Yo le decía ¿quién?, pero nunca me decía quién", aseveró.

De ahí que La Toya Jackson siempre afirmó que su hermano había sido asesinado argumento que fue víctima de "una conspiración para hacerse con su dinero".

