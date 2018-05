Morgan Freeman fue acusado de acoso sexual por ocho mujeres

Morgan Freeman fue acusado por 16 personas, entre esas ocho mujeres, de haber sufrido acoso o conducta inapropiada por parte del actor.

En su defensa, el ganador del Oscar ha publicado una declaración después de haber sido acusado de acoso y comportamiento inapropiado.

Después de una investigación de un mes, CNN publicó un nuevo informe el jueves en el que 16 personas se han presentado para compartir acusaciones contra el ganador del Oscar de 80 años. Ocho de esas personas son mujeres que acusan a Freeman de acoso o conducta inapropiada.

De esas ocho mujeres, dos dijeron que fueron víctimas de "roces no deseados" por parte del actor. Uno fue asistente de producción en ’Going in Style, cinta en que actuó Freeman, Alan Arkin y Michael Caine en 2015. La mujer anónima dijo a CNN que soportó "varios meses de acoso" durante la producción de la película.´

En respuesta, Freeman emitió un comunicado el jueves que decía: "Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo a sabiendas. Me disculpo con cualquiera que se sienta incómodo o sin respeto; ese nunca fue mi intención."

La mujer alega en el informe de CNN que Freeman "la sometió a toques no deseados y comentarios sobre sus figuras y vestimenta".

En un supuesto incidente, el actor "siguió tratando de quitarme la falda y preguntarme si llevaba ropa interior", afirma la mujer, quien agrega que nunca levantó la falda con éxito.

"Alan [Arkin] hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir", dijo a la publicación.

Un alto miembro del equipo de producción de la película de 'Now You See Me' dijo a CNN que el actor la "hostigó sexualmente" a ella y a su asistente en "numerosas ocasiones", supuestamente haciendo comentarios sobre sus cuerpos.

El presunto comportamiento inapropiado de Freeman ocurrió en los escenarios de las películas, durante la promoción de sus películas, así como en su compañía de producción Revelations Entertainment, de acuerdo con las cuentas de las 16 personas en el informe de CNN.

