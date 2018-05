Meghan conmueve al contar sobre su primer acto feminista a los 11 años

La Duquesa de Sussex, Meghan Markle, desde pequeña ha sido una defensora de los derechos de la mujer, y es que con solo 11 años consiguió que cambiaran un comercial que denigraba a las mujeres.

Durante un evento organizado por ONU Mujer, llamado “Step It Up for Gender Equality” (levántate por la igualdad de género) en 2015, Meghan detalló cómo fue su experiencia.

“Cuando tenía 11 años, sin saberlo y accidentalmente me convertí en una defensora de los derechos de la mujer” dijo Meghan y contó:

“Estaba en la escuela mirando un programa de televisión, estaba en la primaria y apareció este comercial que tenía una frase de un jabón liquido, y la frase decía “Las mujeres de toda América están luchando contra la grasa en ollas y sartenes” dos niños en mi clase dijeron “claro ahí es donde pertenecen las mujeres, en la cocina”, recuerdo que me sentí conmocionada y enojada y también me sentí muy herida, simplemente eso no estaba bien y algo tenía que hacerse, así que fui a casa y le dije a mi papá lo que había pasado y él me animo a escribir cartas, así que lo hice”.

La esposa del príncipe Harry destacó que escribió cartas a la primera dama de Estados Unidos de esa época Hillary Clinton para que su voz y sus pensamientos se escucharan.

“A esa edad yo pensé que si realmente quería que alguien me escuchara entonces tendría que escribirle a la primera dama, así que le escribí a la que en ese entonces era la primera dama, Hillary Clinton. También puse manos a la obra y le escribí una carta a la que era mi fuente de noticias Linda Ellerbee, quien era presentadora de un noticiero infantil y luego a la poderosa abogada Gloria Allred, porque incluso a la edad de 11 años quería cubrir todas las posibilidades. Por último le escribí al productor del jabón y pasaron unas semanas y para mi sorpresa recibí una carta de apoyo de Hillary Clinton, de Linda Ellerbee y de Gloria Allred, fue increíble”.

Emocionada durante su discurso contó que llegaron cámaras a su casa para cubrir la historia y no lo podía creer, y con orgullo contó su hazaña.

“Apenas iba a ser un mes después cuando el productor del jabón Procter & Gamble, cambió el comercial de su lavaplatos líquido. Cambió la frase y pasó de “Las mujeres de toda América están luchando contra la grasa en ollas y sartenes” a “La gente de toda América” .

Meghan, quien en ese entonces ni se imaginaba que llegaría a ser la esposa del príncipe Harry y duquesa de Sussex, destacó que “las mujeres necesitan un lugar en la mesa, necesitan una invitación para estar sentadas ahí y en algunas ocasiones cuando esto no sea posible ¿saben qué? Necesitan crear su propia mesa”.

Su contundente mensaje fue "Se dice que las niñas que tienen sueños se convierten en niñas con visión, empoderémonos unas a las otras para llevar a cabo esa visión porque no es suficiente solamente hablar de igualdad uno debe creer en ella, y no es suficiente con solo creer en ella uno debe trabajar por ella, déjennos trabajar por ella, juntos, empezando ahorita".

