Kim y Kourtney Kardashian se fueron a Disneyland con cinco de sus hijos

Si hay algo en lo que nunca escatiman las hermanas Kardashian es en darles la mayor diversión a sus hijos y es por eso que Kim y Kourtney llevaron a sus hijos a Disneyland esta semana, y si, ya es la enésima vez que lo hacen, imaginamos que los niños lo piden con frecuencia y ellas por tener todas las posibilidades, no tienen ningún problema en complacerlos.

Para el pequeño viaje familiar asistieron las dos hermanas Kardashian y cinco de sus hijos, sin contar a Chicago que claramento no tiene edad suficiente. Todos llegaron al lugar más feliz de la Tierra el martes 23 de mayo y según las reacciones que captó el portal TMZ, ya es muy obvio que las mujeres adultas no están tan obsesionadas con las montañas rusas por ejemplo. Por su parte los niños de Kardashian lucían extremadamente felices y con las más firmes intenciones de nunca bajarse de ninguno de los parques y máquinas a las que sus madres con toda la paciencia del mundo los acompañaban.

Haciendo un poco de Historia Disney para la famosa familia, Kourtney celebró allí su cumpleaños número 39, mientras que Kim fue vista con Kanye en las mismas atracciones hace apenas tres semanas.

