¡Yo quiero, yo quiero Dinero! Mira el impresionante nuevo vídeo musical de Jennifer Lopez

"Dinero" es el nombre del más reciente sencillo de Jennifer Lopez después de una rafaga de temas mayormente en español, entre los que han destacado "Ni Tú Ni Yo" con Gente de Zona, "Amor, Amor, Amor" con Wisin, "Se Acabó El Amor" con Abraham Mateo y Yandel, "El Anillo" y ahora este divertido tema en spanglish donde además colabora con DJ Khaled y Cardi B.

El clip está dirigido por el maestro de los videos musicales Joseph Khan que en el pasado ha creado obras de arte del género como "Toxic" de Britney Spears, su secuela "Womanizer", "Bad Blood", "Look What You Made Me Do", "…Ready for It?" y "Delicate" de Taylor Swift, una amplia lista le da la bienvenida ahora a este clip de JLo en blanco y negro con grandiosos sets y una temática que toca desde las apuestas, los lujos, apuestos modelos masculinos y hasta animales exóticos.

Jennifer sigue en la promoción en paralelo de todos estos temas que sin duda la han vuelto a poner en el radar latino como una de las máximas exponentes del género. Sin duda la neoyorkina con raíces boricuas sigue renovándose, nos sigue poniendo a bailar y apenas se está preparando para cumplir 50 años en 2019.