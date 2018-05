El actor Morgan Freeman pide disculpas tras denuncias de acoso sexual

El escándalo por abusos sexuales en Hollywood pica y se extiende, el nuevo señalado por este tipo de delitos es el reconocido actor estadounidense Morgan Freeman.

Una decena de asistentes de producción de una de sus películas han declarado a la cadena CNN que el actor en repetidas oportunidades las tocó y además hizo comentarios fuera de lugar.

Luego de conocerse los testimonios, el actor de larga trayectoria emitió un comunicado donde se disculpa con cualquier que se haya sentido “incomodo o sin respeto” por su comportamiento.

Según informe de CNN, una de las denunciantes formó parte del equipo de producción de la película Un golpe con estilo donde también participan los veteranos Michael Caine y Alan Arkin y que fue grabada en 2015.

La joven asegura que el actor la tocó y le hizo comentarios sobre su figura casi todos los días durante los meses de rodaje.

La asistente ha expresado que fueron largos días de acoso ya que el actor le tocaba la parte inferior de la espalda.

Incluso, las acusaciones con aun mas graves, la mujer cuenta que una vez Morgan intentó levantarle la falda mientras le preguntaba si llevaba ropa interior.

Ante el abuso, la mujer le pidió que parara y relata que “Morgan se asustó y no supo qué decir” señaló.

Otra mujer perteneciente al staff de la cinta Now you see me de 2012, afirma que el actor “hacia comentarios sobre nuestros cuerpos. Sabíamos que si él venia, teníamos que usar tops que mostraran nada de nuestros pechos”.

La importante cadena noticiosa cuenta con testimonios de 16 personas, la mitad de ellas aseguran que fueron victimas de acoso, mientras el resto describe la conducta de Freeman como inapropiada.

Las entrevistadas aseguran que no hablaron hasta este momento por temor a perder sus empleos.