El padre de Meghan Markle es visto por primera vez en México

Parece que el padre de Meghan Markle pudo haberse perdido la boda de su hija con el Príncipe Harry, pero no al menos aún puede tomarse un café de Starbucks, aunque se decía que su estado era delicado, ya ha sido visto en público por primera vez después de la boda. El padre de la ahora duquesa, Thomas Markle, fue visto en Rosarito, México el lunes 21 de mayo, justo cuando pasaba por el autoservicio de un Starbucks de la localidad.

Meghan and Harry 'to visit her dad Thomas Markle in Mexico' after heart surgery https://t.co/i5BREoDy6H pic.twitter.com/vne5JyCNdb — Mirror Royal (@MirrorRoyal) May 21, 2018

Se conoció que pidió un Frappuccino con crema batida, todo, a menos de una semana de haberse sometido a una delicada cirugía de corazón que supuestamente le habría impedido viajar a Londres a la boda de su hija. Con esto todo parece indicar que en realidad no era bienvenido a la ceremonia y que la serie de rumores acerca de que podría haberle vendido información a la prensa eran realmente ciertos.

*NEW:

Shame on you, Thomas Markle.

By staging these paparazzi photos you'll have broken Prince Harry's trust & your little girl's heart.

My column: https://t.co/mxJUbiuQCO pic.twitter.com/lVP1DH5xwB — Piers Morgan (@piersmorgan) May 14, 2018

Mucho se dijo sobre si entregaría o no a su hija, en varias oportunidades se confirmó y luego negó su participación, hasta que finalmente el propio Palacio anunció que sería el Príncipe de Gales, Carlos, padre de Harry y William, el que entregaría a la novia. Después de esto, no nos queda duda, el padre pudo haber asistido pero no era persona grata.