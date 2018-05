¡Oh wow! Liam Hemsworth más ajustado que nunca mientras surfeaba en Malibú

El actor de 22 años, Liam Hemsworth, fue visto en las playas de Malibí, California, surfeando como habitualmente suele hacerlo, solo que en esta oportunidad, su traje de buceo estuvo más ajustado que nunca subiendo la temperatura de todas sus fans y seguidoras. Las fotos captadas por paparazzis mientras al menor de los Hemsworth, mientras salía del agua después de un largo día de prácticas entre las olas. Esta es la segunda vez en lo que va de semana que es visto en las mismas locaciones.

new @liamhemsworth Enjoys another afternoon of surfing with his friends in Malibu, CA May 22, 2018 pic.twitter.com/IvvKmutMg8

Liam actualmente mantiene su relación con Miley Cyrus, después de un pequeño break, la pareja regreso y luce más estable que nunca. Fueron vistos compartiendo un café a inicios de mes y esporadicamente intercambian mensajes cargados de afecto en las redes sociales.

En cuanto a la afición al surf, tanto Lian como Chris, son surfistas por excelencia, suelen hacerlo con mucha frecuencia y siempre dejan boquiabiertos a todos los presentes, con sus físicos impresionantes así como con la habilidad en el agua. en 2019 lo veremos protagonizando la comedia romántica "Isn't It Romantic" junto a Rebel Wilson, Adam Devine y Priyanca Chopra, por lo pronto nos quedan esas fotos para seguir admirándolo en todo su esplendor.

new @LiamHemsworth and some friends enjoy an afternoon of surfing in Malibu. Liam looked be having a good time as he smiled from ear to ear while carving up the waves May 21st, 2018 GIVE CREDIT PLEASE pic.twitter.com/c7CbfEEDBo

— liamgalehemsworth (@liamgalehems) May 22, 2018